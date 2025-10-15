Лавров рассказал о роли Мелании Трамп в вопросе возвращения украинских детей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Ъ» заявил, что первая леди США Мелания Трамп пытается разобраться в проблеме с возвращением украинских детей в их семьи. По словам министра, «степень вранья вокруг этого вопроса зашкаливает», но госпожа Трамп не поддается пропаганде.

«Причем за несколько месяцев с тех пор, как ее письмо на имя президента Путина передал Дональд Трамп на Аляске, она существенно продвинулась в понимании этой проблемы. Так же как и ее супруг и его команда ''вгрызались'' в понимание первопричин всего конфликта, так и Мелания Трамп уделила существенное внимание тому, чтобы понять, что на самом деле происходит с этими детьми»,— сказал Сергей Лавров.

Как напомнил Сергей Лавров, на переговорах в Стамбуле российская делегация настаивала, чтобы Украина прекратила говорить про «десятки тысяч» якобы похищенных детей и передала список тех, кого надо вернуть в свои семьи. Список состоял из 339 имен, «из них большая группа — давно не дети», а значительная часть находится не в России, а в Европе.

«В своих выступлениях Мелания Трамп рассказала, что несколько детей буквально в последние дни вернулись в свои семьи. Этим она четко показала, что хочет разобраться в сути всей этой детской проблемы и не идти на поводу у пропаганды, которую ежедневно тиражируют. Тем более фактов там на поверку оказывается не так много»,— отметил Сергей Лавров.

