Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, что предлагают разработчики для того, чтобы как можно меньше времени уделять гаджету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matter Neuroscience Фото: Matter Neuroscience

Смартфону добавили вес. У зумеров новое увлечение: отвлекаться от гаджетов при помощи булыжников. Они подбирают где-нибудь крупный камень и устанавливают таймер. Задача — час просидеть с камнем в руке вместо смартфона. Необходимо при этом концентрироваться на предмете, изучать его рельеф, цвет, размышлять о чем-то. В общем, делать все возможное, кроме скроллинга, чтобы внутреннее беспокойство утихло. И это лишь начало. В Калифорнии есть проект под названием Matter Neuroscience. Биотех-стартап нацелен на предотвращение несчастья. В 2024 году сообщалось о привлечении $26 млн. В частности, приложение Matter помогает отследить нейтротрансмиттеры, вещества, которые вырабатываются в организме в зависимости от того, чем мы заняты, и делать чаще то, что способствует выработке дофамина, окситоцина, серотонина и так далее.

Но и это еще не все. Специалист по соцсетям Matter Neuroscience Логан Иви понял, что хочет меньше проводить времени со смартфоном в руках. Сначала он примотал 5-фунтовую гантель. Долго лежать с телефоном на диване стало тяжело, но и сильно неудобно — гантель заслоняла камеру, а сам гаджет было слишком легко отсоединить. Поэтому Логан создал тестовый образец утяжеленного кейса для iPhone из нержавеющей стали. По виду это просто стальная трубка, как в 1980-х, с выступами наверху и внизу, но в центре – ваш смартфон. Вес чехла составил 6 фунтов (2,7 кг). По словам Логана, так трубку становится тяжело таскать с собой нон-стоп. Ее, как и ноутбук, хочется чаще оставлять в машине или шкафчике спортзала. Итог: пользователь снова становится свободнее от своих устройств, хоть и не отказывается от всех преимуществ. Стальные кейсы для смартфона уже собрали на Kickstarter более $3 тыс. в первые дни размещения проекта.

Комментаторы в соцсетях приветствовали разработку. Индустриальный дизайнер написал, что изучал эстетику, usability и problem solving, и «чехол рулит». Другой участник отметил, что мы уже знаем про iPhone Air, теперь готовимся к iPhone Lead («свинец»). Многие, конечно, шутят, что такой телефон их убьет, если они уронят его себе на лицо, уснув.

Яна Лубнина