Паслер и МТС договорились о развитии связи на трассах в Свердловской области

В Свердловской области МТС обеспечит устойчивую связь вдоль федеральных и региональных трасс, включая ЕКАД и магистраль Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов — Ивдель, сообщил Денис Паслер в своем telegram-канале. Для этого компания планирует расширить сеть базовых станций и внедрить новые цифровые решения.

Решение обсуждалось на рабочей встрече главы региона с генеральным директором компании «МТС» Инессой Галактионовой. Проект реализуется в рамках национального проекта «Экономика данных».

«Высокое качество связи, доступность современных цифровых сервисов – это то, что делает нашу жизнь не только удобной, но и безопасной»,— написал господин Паслер.

ПАО «МТС» — российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, а также цифровые и медийные сервисы в России и Беларуси. Является крупнейшим оператором сотовой связи в России. По данным на сентябрь 2024 года, компания обслужила 87,6 млн пользователей.

