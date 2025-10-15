В Самаре строительство проблемного ЖК «Космолет» возобновится в октябре

До конца октября 2025 года должно возобновиться строительство проблемного объекта — жилого комплекса «Космолет». Это поручение дал министр строительства Самарской области Александр Фомин. Об этом сообщает региональный минстрой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Люди устали ждать. Все разговоры должны остаться в прошлом. До конца месяца — выход на площадку. Мы вместе с инициативной группой приедем на объект и проверим: подкреплены ли слова застройщика реальными действиями»,— приводятся в сообщении слова министра.

Стройкой ЖК «Космолет» занималось ООО «Кольцо», директор которого Михаил Жуков был осужден в октябре 2025 года. С ноября 2019 по март 2022 года он заключил договоры с 15 гражданами на сумму более 65 млн руб., но средства не были внесены на специальный счет. В проекте участвовали около 800 дольщиков, и строительство должно завершиться до 31 декабря 2025 года, однако работы были приостановлены в июне 2022 года. Объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.

Георгий Портнов