Лавров: Россия ждет реакции США после саммита на Аляске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Ъ» рассказал, что на переговорах на Аляске в августе президент РФ Владимир Путин ответил на предложения по Украине, озвученные ему прежде спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом. Теперь, по словам министра, российская сторона ждет реакции из Вашингтона.

«На Аляску президент Путин привез ответ на предложения, доставленные за пару недель до этого Стивом Уиткоффом в Москву. Президент Путин тогда взял какое-то время на раздумье и на Аляске сказал, что готов согласиться с концепцией, которую привез Уиткофф, поскольку она прежде всего отражает понимание первопричин и нацелена на их устранение. Собственно говоря, он объяснил, как, приняв эту концепцию, ее можно воплотить в жизнь»,— заявил Сергей Лавров.

Глава российского МИДа напомнил, что эта концепция предполагает отказ Украины от членства в НАТО и сохранение за Россией территорий, «на которых люди вышли на референдумы и высказались за то, как они хотят жить». По словам Сергея Лаврова, Дональд Трамп после переговоров на Аляске планировал посоветоваться с союзниками в Вашингтоне, которые вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским «пытаются затягивать» решение российско-украинского конфликта.

Сергей Лавров подчеркнул, что «аляскинский процесс» не завершен. «В ответ на предложение, которое нам передали, внесли свою позицию, заключающуюся в том, что мы принимаем это предложение по сути и предлагаем конкретный путь его реализации. Теперь ожидаем реакцию на наш ответ на их предложение»,— подчеркнул министр.

Лусине Баласян