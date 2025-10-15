Бойцу ВСУ дали пожизненное за изнасилование и убийство жительницы курского села

2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Парафило. Его признали виновным в совершении теракта в Курской области, а также изнасиловании и иных действиях сексуального характера. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры.

Подразделение, в котором служил Парафило, въехало в Суджанский район в декабре 2024 года. Военнослужащие прибыли к селу Русское Поречное, где фигурант с тремя сослуживцами получили приказ осмотреть территорию. В одном из домов украинцы нашли женщину 55 лет. Они пытали ее электрошокером, а затем изнасиловали.

После этого мирную жительницу убили. Также Парафило застрелил мирного жителя, пытавшегося помочь жертве. Оба тела военнослужащие ВСУ спустили в погреб, а затем подорвали его гранатой. Вскоре Парафило сдался в плен бойцам ВС РФ.

Никита Черненко