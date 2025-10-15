Белоусов: сотрудничество РФ и Белоруссии обеспечивает стабильность при угрозе НАТО

Министр обороны России Андрей Белоусов назвал оборонное сотрудничество РФ и Белоруссии одним из ключевых факторов стабильности в регионе при угрозе НАТО. Он отметил, что две страны ежегодно проводят 150 совместных мероприятий, среди которых — боевые учения, тренировки и сборы.

«Совместно с белорусской стороной укрепляем единое оборонное пространство. Осуществляем взаимные поставки продукции военного назначения. Налаживаем кооперацию оборонно-промышленных комплексов наших стран»,— сказал господин Белоусов на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран. После заседания господин Белоусов и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин утвердят программу партнерства в военной области на 2026 – 2030 годы.

Господин Белоусов отметил, что страны НАТО увеличили учебно-боевую активность и повысили присутствие на восточном фланге блока. По его словам, в последних учениях альянса участвовало около 60 тыс. военнослужащих. Страны НАТО организовали военное мероприятие в ответ на российско-белорусские учения «Запад-2025», которые проходили с 12 по 16 сентября.