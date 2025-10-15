Жителю Дагестана ужесточили приговор по обвинению в мошенничестве с квартирами

Верховный Суд Республики Дагестан ужесточил приговор осужденному местному жителю за мошенничество с продажей квартир (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вместо трех лет лишения свободы в колонии общего режима ему назначено семь лет. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, осужденный в феврале 2021 года приобрел у жительницы Махачкалы мансарду в одном из корпусов многоэтажки на улице Джигитской. Во время сделки он получил нотариальную доверенность, позволяющую ему продавать объект от ее имени.

«Позднее, фигурант, используя эту доверенность, разделив на восемь квартир принадлежащее тому же продавцу аналогичное мансардное помещение, но в соседнем корпусе, вводя людей в заблуждение, распродал эти объекты, указывая в документах корпус, на продажу которого имел доверенность. Покупатели, считая, что приобретают квартиры, стали жертвами обмана»,— сообщили в ведомстве.

Общий материальный ущерб, причиненный им, составил более 8,9 млн руб.

Суд первой инстанции приговорил фигуранта к 3 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Однако потерпевшие, посчитав приговор несправедливым, обжаловали его.

Наталья Белоштейн