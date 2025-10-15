Пловцы Кабардино-Балкарии заработали 18 медалей на чемпионате ЮФО и СКФО

Семь пловцов из Кабардино-Балкарии завоевали 18 медалей на чемпионате и первенстве Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

В соревнованиях участвовали около 400 спортсменов из разных регионов. КБР представили Мария Шелаева, Ясмина Шакова, Дарина Бедраева, Диана Тигиева, Идар Сабанов, Дамир Барагунов и Инал Сабанов. Команда завоевала одну золотую, 12 серебряных и пять бронзовых наград в индивидуальных заплывах и эстафетах.

Ясмина Шакова получила три серебра и одну бронзу. Мария Шелаева на чемпионате взяла серебро и бронзу. Диана Тигиева на первенстве завоевала золото и четыре серебряные награды. Таким образом, Мария Шелаева и Диана Тигиева выступят на всероссийских соревнованиях в Казани.

Константин Соловьев