Работа мечты в Екатеринбурге: INNORTO вошла в топ-10 лучших работодателей года по версии E1.RU

Уральская компания INNORTO — теперь официально один из лучших работодателей Екатеринбурга! Бренд вошел в топ-10 Народной премии портала E1.RU, где жители города сами выбирают компании, в которых мечтают работать.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено INNORTO Фото: предоставлено INNORTO

Это не первая награда:

Еще в 2024 году INNORTO оказалась в первой группе рейтинга «Лучшие работодатели года» по версии РБК — рядом с такими гигантами, как Сбер, Тинькофф, Росатом и Мегафон. А в 2025-м решила заявить о себе на региональном уровне и заслуженно получила признание уральцев.

Здесь не просто работают — здесь о тебе заботятся

В INNORTO к заботе о сотрудниках подходят системно: в компании работает целый отдел заботы, который отвечает за моральное, физическое и финансовое благополучие команды.

А корпоративный психолог помогает сохранять баланс и поддерживает в сложные периоды.

Что это значит на практике?

Персональные поздравления и желанные подарки на дни рождения

Отмечание рабочих годовщин

Безлимитные вкусняшки и льготное питание

Обучение, конференции и книжный клуб

Корпоративы, которые хочется вспоминать

И даже собственные соцсети команды и внутренняя «Негазета», которую сотрудники создают сами.

Здесь не только работают, но и живут полной жизнью — с юмором, вовлечением и поддержкой на каждом шагу.

«Конечно, приятно быть в списке лучших. Но для нас это не самоцель. Это — обратная связь от людей, подтверждение, что мы движемся в правильном направлении. Мы строим компанию, где важно быть человеком, а не просто специалистом. Забота, развитие, доверие — вот на чем строится INNORTO. А рейтинги и премии — это уже результат этой культуры», — рассказывает исполнительный директор INNORTO Ольга Штроо.

INNORTO доказывает: комфортная и человечная корпоративная среда — не миф, а реальность, созданная руками тех, кто верит в свою команду.

