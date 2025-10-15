В Волгограде возбудили дело после повреждения стекла музея-панорамы

В Волгограде в отношении 47-летнего гостя города возбудили уголовное дело о вандализме (ст. 214 УК РФ) по факту повреждения стекла и имущества музея-панорамы «Сталинградская битва». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

Ночью 10 октября этого года сотрудник музея-панорамы проинформировал полицию, что неизвестный разбил стекла и проник в помещение «Сталинградской битвы», после чего повредил находящееся там имущество. Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемого.

Выяснилось, что 47-летний нетрезвый мужчина повредил также три двери входной группы музея-панорамы. Задержанный сознался в содеянном, находится под административным арестом. Предстоит решить вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Павел Фролов