Зарубежные СМИ: Где проходит новый фронт торговой войны между США и КНР?

Соя и масло стали новым фронтом торговой войны между США и Китаем. Дональд Трамп обвинил Пекин в экономической враждебности из-за решения властей отказаться от покупок американской сои, что ухудшило положение фермеров. В ответ глава Белого дома пригрозил прекратить торговлю с КНР в сфере растительных масел. Американская пресса рассуждает о том, какие еще продукты могут стать инструментом возмездия. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Начиная с мая, Китай не купил у США ни одного соевого зернышка, хотя совсем недавно страна была крупнейшим покупателем этого товара, отмечает CNBC. В прошлом году КНР импортировала оттуда около 27 млн тонн сои на $13 млрд. После введения ответных пошлин на американские товары бобы из США стали слишком дорогими, и Пекин стал закупать культуры у производителей из Южной Америки, главным образом — у Аргентины и Бразилии.

Дональд Трамп расценил этот как целенаправленный враждебный акт, чтобы создать трудности для американских фермеров. В соцсети Truth он сообщил, что рассматривает вариант прекращения сотрудничества с китайцами по поставкам растительного масла и других продуктов. То же масло США могут производить сами, добавил президент.

На этом фоне начал снижаться индекс S&P500. Как отмечает Bloomberg, события 14 октября только усиливают опасения инвесторов, что ситуация может перерасти в полномасштабную торговую войну. Между тем, напоминает Fox Business, Китай является крупнейшим покупателем сои в мире. Он импортирует больше 60% всего глобального объема, а США исторически были основными поставщиками, отгружая Пекину до 30% своего урожая ежегодно. В прошлом году Вашингтон получил по этой статье импорта $12 млрд.

Что касается растительного масла, то США покупают у КНР больше 40% выпускаемого в стране продукта, это почти 1,3 млн тонн, отмечает USA Today. Ранее Дональд Трамп писал в соцсетях, что будет встречаться с Си Цзиньпином и соевые бобы станут одной из главных тем обсуждения. Но после Китай приостановил экспорт редкоземельных металлов и магнитов, что поставило под угрозу развитие автомобильной, аэрокосмической и военной промышленности по всему миру. Лидер США в ответ пригрозил ввести дополнительные 100%-е пошлины на весь китайский импорт и отказался от встречи с председателем КНР.