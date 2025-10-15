Египетский перевозчик прекратил чартерные полеты из Перми

Египетская авиакомпания Sky Vision Airlines прекратила чартерные полеты из Перми в Шарм-эш-Шейх. В сентябре перевозчик стал третьим по этому направлению после AlMasria Universal Airlines и Air Cairo.

Согласно расписанию пермского аэропорта, Sky Vision Airlines планировал летать с 20 сентября по 23 октября. По данным источника на туристическом рынке Прикамья, туроператор полетов в Шарм-эш-Шейх решил сменить авиакомпанию. Сейчас, согласно расписанию аэропорта Пермь, вместо египетского перевозчика летает российская авиакомпания Nordwind.

Перевозчик использует гораздо более вместительный тип судна — Airbus A330, тогда как Sky Vision Airlines летал на Boeing 737. Полеты производятся по субботам, ближайший вылет запланирован на 18 октября. Полетная программа Nordwind в расписании аэропорта указана до конца февраля.