На Петербургской бирже не ждут скорой отмены ограничений роста цен на бензин

Президент Петербургской биржи Игорь Артемьев заявил, что отмена ограничений на колебания цен бензина и дизельного топлива пока не планируется. По его словам, введенные меры оказались эффективными и помогли избежать резких скачков стоимости топлива.

«Пока не обсуждается»,— сказал глава биржи ТАСС на Российской энергетической неделе.

На Петербургской бирже установлены предельные границы колебаний цен на бензин и ДТ: от +0,01% до -20% от рыночной цены по биржевому инструменту. Верхняя граница была снижена с +0,5%.