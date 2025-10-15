Винодельческое предприятие в Северной Осетии оценили в 782 млн рублей

Оборудование винодельческого предприятия ООО «Исток ЗШВ» из Северной Осетии выставят на торги как предмет залога с начальной ценой 782,2 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Компания занимается производством вина в регионе. На аукцион выставят производственное оборудование: металлические емкости, этикетировочные машины, фильтрационные установки для воды, свечные фильтры для продукта, укладчики бутылок, транспортеры поддонов, счетчики.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Исток ЗШВ» зарегистрировано в 2017 году в Беслане (Северная Осетия). Головная компания — АО «Исток». Основной вид деятельности — производство вина из винограда. Уставный капитал компании — 434,8 млн руб. Выручка компании за 2024 год составила 49,8 млн руб.

В перечень также входят разливочно-укупорочные машины, перегонные установки, насосы, двухпозиционные установки для испытания бутылок, кизельгуровые фильтры, ферментаторы, станции нанесения самоклеющейся этикетки, резервуары и мебель.

Управление ФНС России по Республике Северная Осетия — Алания обратилось в арбитражный суд с требованием включить в реестр кредиторов ООО «Исток ЗШВ» задолженность по налогам на сумму 387,7 млн руб. Основной долг составляет 285,1 млн руб., пени — 55 млн руб., штрафы — 47,6 млн руб. Арбитражный суд республики признал компанию банкротом в январе 2025 года по инициативе ООО «Паритет Плюс». Налоговая служба мотивировала заявление неуплатой задолженности обществом.

Тат Гаспарян