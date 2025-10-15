Сотрудники МЧС вывели семерых человек из пятиэтажки в Ижевске во время пожара

Спасатели вывели семь человек из пятиэтажного дома блочного типа на ул. Гагарина в Ижевске во время пожара. Это произошло вчера, 14 октября, около 10:00. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.

Возгорание в квартире на третьем этаже привело к сильному задымлению в подъезде. Звенья газодымозащитной службы выводили людей из дома с помощью спасательных устройств для защиты дыхания и зрения.

«В одной из квартир на третьем этаже была молодая женщина, ее нашли в ходе разведки. Очень боялась сама выйти. Надев на нее маску, вывели по коридору, держась за стены. Из-за дыма ничего не было видно»,— рассказал руководитель дежурной смены специализированной пожарно-спасательной части ведомства Анатолий Семакин.

Пожар на площади 15 кв. м ликвидировали 28 специалистов и 9 единиц техники МЧС. Причина возгорания выясняется.