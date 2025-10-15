В Прикамье подвели итоги дорожного строительного сезона

В 2025 году в Пермском крае построено и реконструировано 16,5 км дорог, отремонтировано 455 км. Объем дорожного фонда составил 47 млрд руб., более половины из которого направлено в качестве инвестиций на строительство и реконструкцию дорожных объектов. Такие данные были озвучены на сегодняшнем заседании краевого правительства, освященного итогам сезона дорожного строительства в 2025 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

По словам главы региона, в 2025 году в Прикамье успешно завершен ряд важных дорожно-транспортных проектов. «Запустили техническое движение по улице Крисанова, построили долгожданную развязку в Березниках. Приступаем к новым дорожным объектам – продлению улицы Строителей, трассы ТР-53. Также в завершаем краевой проект по переводу региональных дорог в асфальтобетон и запустили новый – “Светлый край”. Продолжим активное дорожное строительство. Задача на предстоящие три года – поддерживать темпы строительства и ремонта региональных дорог», – отметил Дмитрий Махонин.

Одним из важных итогов этого года стало завершение строительства нового участка ул. Крисанова, от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина. Общая протяженность двух этапов составила 2,3 км. Техническое движение по новой дороге было открыто 23 августа с участием министров транспорта и строительства РФ. Сейчас строители ведут завершающие работы на ул. Пушкина, ввод объекта запланирован до конца года. 1 августа открылось движение по дополнительному выезду с промышленного узла «Осенцы». Это позволило разгрузить от пробок ул. Промышленную, перераспределив движение грузового транспорта в обход улично-дорожной сети города Перми. В 2025 году начал работу четырехполосный тоннель под Транссибирской магистралью по ул. Вишерской. Объект стал самым протяженным в России, построенным по технологии микротоннелирования – без остановки движения поездов. Теперь существующий реверсивный тоннель предназначен только для трамвайного движения.

Завершаются работы на улице 2-й Шоссейной в районе площади Гайдара. Она построена с целью повышения пропускной способности одного из самых загруженных транспортных узлов города. Новая четырехполосная дорога соединит площадь Гайдара и ул. Строителей через новый тоннель по ул. Углеуральской. Работы завершатся до конца октября 2025 года.

Еще один объект, где работы вышли на финишную прямую, – площадь Гайдара. Он стал одним из самых сложных для дорожных строителей. Здесь требовалось переустроить все виды подземных инженерных коммуникаций и изменить конфигурацию развязки, обеспечив при этом необходимую пропускную способность движения всех видов.

Также в этом году в Пермском крае восстановлено более 50 км дорог, которые были задействованы при строительстве трассы М-12 «Восток» на участке Дюртюли – Ачит. На ремонт из регионального бюджета выделили 500 млн руб.

Отдельно глава краевого минтранса Сергей Вешняков рассказал про дорожные объекты Березниковско-Соликамской агломерации. Здесь завершены работы по реконструкции подъезда к городу Березники – построена круговая развязка, дорога расширилась до четырех полос.

Для повышения безопасности дорожного движения ежегодно на региональных трассах строят дополнительные переходно-скоростные полосы. В этом году такие объекты возведены в Большесосновском муниципальном округе – на дороге Б. Соснова – Частые.

В Губахинском округе в этом году завершится строительство автомобильной дороги к верхнему кластеру горы Крестовой всесезонного курорта «Губаха», а также строительство ее обхода для развития горнолыжных трасс (дорога в обход ул. Краснооктябрьской, к СНТ «Каменный цветок»). Работы ведутся в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

К завершению подходит трехлетняя программа по переводу дорог из грунтового исполнения в асфальтобетон региональных дорог в пределах населенных пунктов. В настоящее время в асфальт переведено свыше 41 км дорог в 28 населенных пунктах Прикамья, где суммарно проживает свыше 26 тыс. человек.

Кроме того, глава краевого минтранса доложил о планах по развитию дорожной сети на ближайшие три года. Так, в 2026 году планируется завершить следующий этап трассы ТР-53, которая станет дополнительной связью с проспектом Октябрят. Техническая готовность объекта сегодня составляет 33%. Еще одним важным для Перми проектом является строительство ул. Строителей. В этом году стартовали работы по двум новым двум участкам – от ул. Малкова до шоссе Космонавтов и от шоссе до ул. Карпинского. После завершения работ здесь будет полностью реконструирован существующий путепровод в створе ш. Космонавтов до шести полос движения, увеличен габарит подмостового пространства для беспрепятственного проезда транспортных средств под ним и построен участок улицы для соединения с ул. Карпинского.

В 2026 году в Перми завершится реконструкция ул.Карпинского, которая вместе с построенной улицей Крисанова станет единым транспортным коридором. Сейчас уже возведено пролетное строение путепровода через Транссибирскую магистраль, ведутся работы по возведению подходов к нему, проезжая часть уже получила свои очертания. Перед строителями стоит задача обеспечить технический запуск движения в этом году. Также в 2026 году планируется запустить путепровод по ул. Монастырской, который сейчас реконструируется. Помимо этого, завершится масштабная реконструкция автодороги Кунгур – Соликамск. Ширина дороги увеличится с 2 до 4 полос движения. Продолжается реконструкция существующего моста через р. Чусовую и подходов к нему, которая ведется по концессионному соглашению. Завершение всех работ планируется в 2027 году. К 2027 году будет сданавторая очередь моста через реку Егошиху по ул. Революции в Перми. Также в планах — реализация трех объектов, которые станут основой для дальнейшего развития пермской городской агломерации. Это возведение двухуровневой развязки на пересечении шоссе Космонавтов и ул. Промышленной, с расширением проезжей части в сторону ул. Свиязева. Помимо этого, планируется реконструкция ул. Мира и строительство заезда с Восточного обхода в новый жилой квартал во Фролах.