Еврокомиссия раскритиковала Венгрию за визит Сийярто в Москву

Еврокомиссия осуждает визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву. Представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге назвала поездку дипломата «неверным сигналом».

Анита Хиппер отметила, что Будапешт должен уважать политику Брюсселя. По ее словам, сегодня, когда отношения Евросоюза с Россией минимизированы, все страны ЕС должны строго следовать общей линии. Визит Петера Сийярто на Российскую энергетическую неделю противоречит этой позиции, добавила она.

«Поездка в Россию — это неверный сигнал», — сказала госпожа Хиппер.

В Москве господин Сийярто раскритиковал предложение ЕК о полном запрете закупок энергоресурсов у России и заявил о намерении противодействовать этому плану. Также назвал атаки на нефтепровод «Дружба» покушением на суверенитет Венгрии.