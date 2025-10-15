Еврокомиссия раскритиковала Венгрию за визит Сийярто в Москву
Еврокомиссия осуждает визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Москву. Представитель ЕК Анита Хиппер на брифинге назвала поездку дипломата «неверным сигналом».
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Анита Хиппер отметила, что Будапешт должен уважать политику Брюсселя. По ее словам, сегодня, когда отношения Евросоюза с Россией минимизированы, все страны ЕС должны строго следовать общей линии. Визит Петера Сийярто на Российскую энергетическую неделю противоречит этой позиции, добавила она.
«Поездка в Россию — это неверный сигнал», — сказала госпожа Хиппер.
В Москве господин Сийярто раскритиковал предложение ЕК о полном запрете закупок энергоресурсов у России и заявил о намерении противодействовать этому плану. Также назвал атаки на нефтепровод «Дружба» покушением на суверенитет Венгрии.