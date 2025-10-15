В Чувашии направили в суд дело медработников, вносивших ложные сведения

Прокуратура Чувашии направила в Ядринский районный суд уголовное дело в отношении двух сотрудников районной больницы, обвиняемых во внесении ложных сведений в электронную медицинскую систему без вести пропавшей женщины. Об этом сообщает прокуратура Чувашии.

По данным ведомства, 27-летний врач и 53-летняя медсестра с марта по август 2023 года из личной заинтересованности вносили в электронную медкарту пациентки фиктивные записи о ее неоднократных обращениях в рамках диспансеризации.

Фактически женщина в больницу не обращалась — с октября 2022 года она числится без вести пропавшей.

Медработники обвиняются по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ — неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру с использованием служебного положения.

Анна Кайдалова