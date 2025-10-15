Объекты водоснабжения Аткарска передадут «Облводресурсу»

Муниципальное имущество Аткарска планируют передать на баланс «Облводресурсу». Соответствующее решение обсудили в облдуме на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

«Правительство Саратовской области рассмотрело предложение Совета муниципального образования город Аткарск Аткарского муниципального района. Совет предложил передать из муниципальной собственности в государственную объекты водоснабжения, которые расположены на территории муниципалитета»,— сообщил первый заместитель председателя комитета по управлению имуществом области Юрий Чурсин.

«В бюджете муниципального образования город Аткарск нет денег, чтобы содержать объекты водоснабжения, которые предлагают передать»,— пояснил господин Чурсин. — «Кроме того, на территории города нет других специализированных организаций, которые обслуживают и эксплуатируют объекты водоснабжения, кроме государственного предприятия „Облводоресурс“».

Имущество, которое предлагают передать, перейдет в хозяйственное ведение «Облводресурса». Это нужно, чтобы в Аткарске наладили бесперебойное водоснабжение. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и «Облводресурс» согласны с таким решением.

Обслуживание и содержание объектов будет проходить за счет абонентской платы. Тарифы на водоснабжение для «Облводоресурса» устанавливает комитет государственного регулирования тарифов. Правительство это решение поддерживает.

Депутаты спросили, есть ли у «Облводресурса» кадры и средства, чтобы содержать все новые объекты. Не так давно предприятию передали имущество Хвалынска.

Замгендиректора «Облводоресурса» Виталий Журавель сообщил, что аткарский объект расположен в северо-восточной части города и обслуживает два восьмиквартирных дома и семь частных домовладений. Помимо этой единственной башни и скважин в городе, остальные объекты и так обслуживал «Облводоресурс».

«Нам тяжело, но мы держимся пока»,— резюмировал господин Журавель.

После прений трое депутатов выступили против этого решения. Большинство поддержало. Это решение рассмотрят на ближайшем заседании облдумы.

Татьяна Смирнова