Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему девелоперы все чаще предлагают жилье в новостройках бизнес-класса в черновом оформлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Более 60% квартир в новых жилых комплексах в столице предлагается без чистовой отделки. Если еще несколько лет назад был тренд на увеличение продаваемого объема на этапе стройки с финишной отделкой, то теперь девелоперы предлагают опцию реже. За год вариантов без отделки в сегменте первичного жилья в старой Москве стало почти на 15% больше, посчитали специалисты компании «Метриум». Этой осенью в экспозиции рынка новостроек насчитывается почти 40 тыс. квартир. Это без учета апартаментов. Большинство из них (в пределах 24,5 тыс. лотов) передается собственникам после ввода дома в эксплуатацию без отделки. Данный показатель растет уже четыре года подряд.

Осенью 2022 года было доступно к покупке всего 15 тыс. квартир от девелоперов в черновом исполнении. Вопреки тренду, отмечают брокеры, стало меньше квартир без отделки за год только в массовом сегменте — чуть больше чем на 10%. Чем выше класс жилья, тем более серьезные требования предъявляются к ремонту, отмечают специалисты компании Regions Development. В сегодняшних условиях в массовых новостройках вполне возможно выполнить отделку по цене в 40-50 тыс. руб. за квадрат. А в премиальных проектах бюджет ремонта уже вдвое больше. Причем высококачественные строительные материалы и предметы интерьера дорожают быстрее рынка. В этих условиях девелоперы все чаще отказываются от отделки, особенно в проектах класса «бизнес» и выше. Но ряд компаний компенсирует возникающие неудобства, предлагая клиентам готовые дизайн-проекты с возможностью кастомизации.

Светлана Бардина