Жителя Ставрополья отправили на принудительные работы за призывы к экстремизму

В Георгиевске 54-летнего местного жителя приговорили к одному году принудительных работ за публичные призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

В суде доказано, что в октябре 2022 года осужденный в одном из мессенджеров разместил комментарий, призывающий к совершению насилия в отношении группы лиц, объединенных по национальному и территориальному признаку.

Фигурант признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном в ходе предварительного расследования.

