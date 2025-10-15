Жителя Ставрополья отправили на принудительные работы за призывы к экстремизму
В Георгиевске 54-летнего местного жителя приговорили к одному году принудительных работ за публичные призывы к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.
В суде доказано, что в октябре 2022 года осужденный в одном из мессенджеров разместил комментарий, призывающий к совершению насилия в отношении группы лиц, объединенных по национальному и территориальному признаку.
Фигурант признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном в ходе предварительного расследования.