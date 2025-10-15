Путин надеется, что сирийские студенты в РФ внесут вклад в развитие своей страны
Президент России Владимир Путин надеется, что в будущем сирийские студенты, которые сейчас обучаются в вузах РФ, внесут вклад в развитие и укрепление своей страны.
Фото: пресс-служба президента РФ
«Сейчас свыше четырех тысяч молодых людей в Сирии обучаются в высших учебных заведениях Российской Федерации. И очень рассчитываю на то, что они внесут в будущем свой заметный, весомый вклад в развитие и укрепление сирийской государственности»,— заявил Владимир Путин на переговорах в Кремле с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа (цитата по сайту президента России).
Владимир Путин отметил, что считает проведение парламентских выборов в Сирии «большим успехом» для страны. По его словам, это укрепит связи и взаимодействие между сирийскими политическими силами, несмотря на то, что страна сейчас переживает непростые времена.
Россия и Сирия поддерживают дипломатические связи более 80 лет, и за это время отношения между странами всегда носили исключительно дружеский характер, подчеркнул президент РФ.
На повестке сегодняшних российско-сирийских переговоров — состояние и перспективы связей двух стран в политической, торгово-экономической и гуманитарной сфере, а также ситуация на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе президента России.