В Ставрополе выдали землю под ИЖС льготникам и участникам СВО

В Ставрополе распределили земельные участки для индивидуального жилищного строительства среди льготных категорий граждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В ходе заседания комиссии были распределены 31 земельный участок: 16 наделов достались участникам специальной военной операции, 14 — ветеранам боевых действий, и еще один участок предоставили многодетной семье, воспитывающей ребенка-инвалида. Отмечается, что участки находятся в развитых микрорайонах города: в 204-м квартале, на Чапаевке, в районе улицы Пригородная и в северо-западной части Ставрополя.

Предоставление земельных участков льготным категориям граждан для ИЖС осуществляется бесплатно и носит заявительный характер. Наделы предоставляются бесплатно по заявлению.

Константин Соловьев