В Казани судят экс-сотрудницу аквапарка, по вине которой пострадал ребенок

Следственный комитет России по Татарстану передал в суд уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы ООО «Аквапарк-Сувар». По ее вине пострадал ребенок, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

Согласно материалам следствия, 23 июня 2025 года 31-летняя работница аквапарка, отвечавшая за безопасность посетителей на одном из аттракционов, нарушила правила эксплуатации и требования должностной инструкции. В результате происшествия 8-летняя девочка получила травмы, которые были классифицированы как тяжкий вред здоровью.

Ей предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Анна Кайдалова