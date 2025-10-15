Аш-Шараа отвел России значительную роль в развитии Сирии

У России будет «серьезная роль» в развитии новой Сирии, заявил президент Арабской Республики переходного периода Ахмед аш-Шараа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сирии Ахмед аш-Шараа (справа) и помощник президента России Юрий Ушаков (слева)

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Сирии Ахмед аш-Шараа (справа) и помощник президента России Юрий Ушаков (слева)

«Мы прилагаем усилия для развития наших политических целей и понимаем, что, как уже отметил, нас связывает историческая связь, и у России будет серьезная роль в этом процессе»,— сказал Ахмед аш-Шараа во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным (цитата по сайту Кремля).

Ахмед аш-Шараа добавил, что Россия помогла Сирии в различных сферах. «Нас связывают серьезные мосты сотрудничества, в том числе и материального»,— отметил он. Сирийский президент призвал перезапустить отношения двух стран.

15 октября Ахмед аш-Шараа прибыл в Россию с первым официальным визитом. Он пришел к власти в Сирии в декабре 2024 года после падения режима экс-президента Башара Асада.