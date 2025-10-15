Госдума одобрила в I чтении поправки в бюджет на 2025 год

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о корректировке федерального бюджета на 2025 год. Документ уточняет параметры доходов, расходов и дефицита, учитывая макроэкономическую ситуацию и исполнение бюджета за январь-август. Законопроект был внесен в парламент правительством в сентябре.

Согласно предлагаемой корректировке, доходы федерального бюджета составят 36,56 трлн руб., расходы — 42,82 трлн руб., а дефицит — 5,74 трлн руб., что составляет 2,6% ВВП. По сравнению с действующим планом, доходы увеличены на 376 млрд руб., расходы — на 2,64 трлн руб., а дефицит — на 1,94 трлн руб.

Нефтегазовые доходы бюджета прогнозируются на уровне 8,7 трлн руб., что на 336,48 млрд руб. больше ранее запланированного. Ненефтегазовые доходы составят 27,91 трлн руб., что на 2,28 трлн руб. меньше предыдущих прогнозов.

«Откуда возникают мифы о том, что у нас все рушится и так далее? — сказал глава думского Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. — Мы реально очень серьезно растем, но растем не так быстро, как нам бы хотелось».