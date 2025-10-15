Жительницу Уйского района обвиняют в растрате бюджетной субсидии на майнинг

Прокуратура Уйского района утвердила заключение по уголовному делу местной жительницы, обвиняемой в крупном мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Ее обвиняют в расходовании субсидии на оплату жилищно-коммуналдьных услуг для обеспечения работы майнинг-фермы, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, работник детского сада имела право на компенсацию расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг и в течение двух с половиной лет подавала в управление образования Уйского муниципального района документы для выплаты материальной помощи. Однако значительная часть потребленной электроэнергии использовалась для извлечения прибыли из майнинг-фермы, работу которой организовал в доме ее супруг. Ущерб составил 382 тыс. руб.

Уголовное дело направили в Уйский районный суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска