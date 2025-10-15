Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, чем примечателен напиток.

Пользу цикория для здоровья медики оценили еще в древности. Египтяне лечили им желудочные хвори, Плиний Старший рекомендовал как общеукрепляющее, Авиценна — от болезни суставов. Все изменилось, когда в Европу пришел кофе, напиток более редкий, дорогой, а значит, престижный. Цикорий мгновенно превратился в «кофе для бедных». Однако три века спустя наполеоновские войны с их торговыми блокадами породили лозунг «Покупай отечественное», другого все равно не было. Цикорий отлично рос в умеренном климате, и уже к концу XIX века в одном французском округе Валансьен насчитывалось 50 цикорных фабрик, а Ярославская область завалила цикорием всю Россию. В наше время медики вспомнили древних. Оказывается, цикорий богат растворимой клетчаткой и является отличным источником пребиотиков. Вполне тянет на суперфуд, глядишь, скоро кофе обгонит по статусности.

Павел Шинский