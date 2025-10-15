«Кубок Стэнли топили в канале и забывали на тротуаре»

Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, почему НХЛ пришлось сделать дубликат самого известного хоккейного приза.

В отличие от футбольных кубков, на хоккейные трофеи похитители покушались реже. Хотя самый известный хоккейный приз — Кубок Стэнли — не раз попадал в передряги. История гласит, что его использовали как вазу для цветов, топили в канале и забывали на тротуаре. Однажды чаша чуть не стала добычей фаната, который пытался украсть ее прямо во время игры. Естественно, все эти приключения привели к тому, что знаменитый приз получил множество повреждений. И чтобы не искушать судьбу, в НХЛ решили сделать дубликат для награждений и громких тусовок, а оригинал отправить на вечное хранение в Зал славы. И вот в 1970-м злоумышленники вломились в святая святых хоккея в Торонто и украли Кубок Стэнли, прихватив к тому же еще несколько призов. Конечно же, везде была сигнализация, но она почему-то не сработала. Полиция среагировала быстро и вернула украденное, почти все, кроме самого главного — Кубка Стэнли.

Шло время, и вероятность того, что он вернется домой, становилась все меньше. Лишь спустя семь лет мир взорвался от новости: оригинал трофея найден. Но захватывающей истории о том, как герои-полицейские, рискуя жизнью, искали злоумышленников, не будет. Дело в том, что трофей вернули домой после анонимного звонка. Кто-то рассказал, что знает местонахождение некоего важного исторического артефакта. И полицейские, когда выезжали на место, даже не знали, что за удача их ждет.

Кубок вернули в Зал славы, но почти тут же его пытались украсть еще раз. К счастью, охрана наконец сработала как надо и обезвредила четверых похитителей. Так что оригинал до сих пор находится в Торонто. А вот та чаша, которую игроки так эффектно поднимают над головой после победы, продолжает свое путешествие по городам и весям этого мира. В Россию Кубок Стэнли тоже не раз приезжал и даже был тут потерян. В 2018-м в родной Новокузнецк трофей вез Дмитрий Орлов, но на пересадке в Москве чашу отправили в Новосибирск, и доставлять на место кубок пришлось вертолетом.

