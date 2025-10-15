«Основные отличия от предшественника касаются и материалов, и функций»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, на что способна новая модель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: us.amazfit Фото: us.amazfit

В России стартовали продажи Amazfit T-Rex 3 Pro, часов, которые позиционируются как альтернатива дорогим устройствам для экстремальных видов спорта. Мне удалось оценить новинку до ее появления в рознице. Основные отличия от предшественника T-Rex 3, которые я тестировал этой весной, касаются и материалов, и функций. Свежая версия Pro получила безель и кнопки из титана вместо нержавеющей стали. Это само по себе делает устройство прочнее и легче. Кроме того, знание о применении титана как-то приятно повышает статус гаджета. Похожие ощущения и относительно стекла циферблата, которое с обычного заменили на сапфировое. Вдобавок смотреть на него стало приятнее, поскольку разработчики Amazfit увеличили яркость экрана в полтора раза, до 3000 нит. Впервые в линейке представлены два размера корпуса — 44 и 48 мм в расчете, как я понимаю, на более юную или хрупкую аудиторию.

С точки зрения новых опций самым заметным оказался, пожалуй, встроенный светодиодный фонарик с несколькими вариантами белого свечения и красным режимом SOS. К уже имевшемуся ранее микрофону наконец добавили динамик для Bluetooth-звонков. Кроме того, для модели T-Rex 3 Pro создатели улучшили навигацию, добавили десяток спортивных режимов (теперь их 180) и получили сертификацию для фридайвинга. Новинка готова к погружениям на глубину до 45 м. Одна из самых важных характеристик семейства — автономность — осталась на том же уровне. А это почти месяц работы в самом экономном режиме.

Часы без проблем коммуницируют как со смартфонами на Android, так и iOS. В последнем случае приложение «Фитнесс» по-прежнему игнорирует данные активности и другие показатели организма владельца, которые T-Rex 3 Pro передает в собственное приложение Zepp. На чей стороне недоработка, неясно. Разрешения в разделе «Здоровье» все так же выданы полностью. Возможно, что-то изменится только если Amazfit получит сертификацию Made for iPhone. Подобная история случилась недавно с брендом TAG Heuer. Модель Connected Calibre E5 стала первой в семействе бренда с полной совместимостью со смартфонами Apple. Но это решение, да, принятое после десятилетнего союза с операционкой от Google, обусловлено сухой статистикой, которая говорит о том, что 70% владельцев умных часов TAG Heuer используют iPhone. Amazfit таких данных публично не называла.

Александр Леви