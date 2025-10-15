Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает о том, какие черты характера могут положительно влиять на долголетие.

Аккуратность, активность и организованность — качества, которые предсказывают долгую жизнь и даже точнее, чем традиционные методы вроде артериального давления и показателей уровня холестерина. В исследовании, которое опубликовано в Journal of Psychosomatic Research, ученые обращают внимание, что мелкие привычки говорят о человеке куда больше, чем обширные характеристики вроде «ты экстраверт» или «интроверт».

В четырех крупных исследованиях принимали участие свыше 22 тыс. взрослых, период наблюдения занимал от 6-ти до 28 лет. Первое, на что обратили внимание ученые: у людей, которые описывали себя в анкетах как активных, риск смерти снижался почти на четверть несмотря на возраст, условия жизни и состояние здоровья. Следом за активностью шли энергичность, организованность, ответственность, трудолюбие, внимательность и отзывчивость. То есть если человек замечает в себе такие черты, вероятно, он проживет дольше.

А вот обратный эффект ученые предрекли испытуемым, которые замечали, что они излишне капризны, невротичны и тревожны. Но все эти выводы не стоит воспринимать слишком буквально, добавляют исследователи. Если вы готовы заплакать из-за любой мелочи, не значит, что вы умрете сию секунду. И, наоборот, если вы приходите всегда вовремя, — не факт, что долголетие гарантировано. Но по кирпичику все эти нюансы в комплексе все же могут сыграть роль.

Анна Кулецкая