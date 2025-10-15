Таксисты возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых подработок на Ставрополье

Водители такси стали самыми высокооплачиваемыми временными работниками в Ставропольском крае в третьем квартале 2025 года — им предлагали в среднем 128,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщили «Ъ-Кавказ» в «Авито Подработке».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс Такси Фото: Яндекс Такси

Вторую строчку рейтинга заняли курьеры со средним доходом 125,4 тыс. руб. ежемесячно. Замыкают тройку лидеров сотрудники торгового зала с заработком 33,9 тыс. руб.

Реальные выплаты могут отличаться от средних показателей, поскольку доход зависит от числа смен, региона, специфики задач и опыта работника. Заказчики часто указывают максимальные суммы вознаграждений.

В целом по России наблюдается рост предлагаемых выплат для временных сотрудников. Самое значительное увеличение зафиксировано в ритейле — в полтора раза за год до 69,2 тыс. руб. В сфере ремонта и отделки средний заработок вырос на 46% и достиг 167,8 тыс. руб., а в доставке и логистике — на треть, до 129,8 тыс. руб.

Количество откликов на вакансии в общепите увеличилось более чем вдвое: на позиции официантов — на 110%, поваров — в два раза, баристы — на 85%.

«Такой формат дает людям гибкость — возможность совмещать несколько источников дохода, подстраивать график под себя и пробовать новые профессии, совмещая это с учебой или с основной деятельностью»,— прокомментировал директор «Авито Подработки» Сергей Яськин.

Тат Гаспарян