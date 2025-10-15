Девушка выпала с седьмого этажа жилого дома в Ижевске, на месте работает полиция

Следственно-оперативная группа выехала на место падения девушки из окна седьмого этажа многоквартирного дома на ул. Майской, 7, в Ижевске. Выясняются обстоятельства происшествия. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщили в МВД по Удмуртии.

Информация об инциденте начала распространяться в соцсетях сегодня, 15 сентября, в районе 15:00. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Злой ижевчанин», видно, что на место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи.