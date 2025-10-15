ФАС проверяет рост цен на сельдь в рознице

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку цен на рыбную продукцию в России. Ранее «Известия» сообщили о росте стоимости соленой сельди на 28% с начала года (до 375 руб. за кг).

ФАС сообщила ТАСС, что уже анализировала ценообразование на рыбу, включая тихоокеанскую сельдь, и выявила, что значительный вклад в рост цен вносят посредники. В товаропроводящей цепочке может быть до шести посредников, чьи наценки варьируются от 5 до 50%. Это приводит к увеличению цены на рыбную продукцию в 2-3,5 раза.

Для проверки ФАС направила запросы в 37 рыбодобывающих организаций, добывающих горбушу, минтай, треску, пикшу и сельдь тихоокеанскую. Ведомство анализирует данные о первичной переработке, объемах реализации и структуре себестоимости. Если будут выявлены нарушения, будут приняты меры антимонопольного реагирования, заверили в ФАС.