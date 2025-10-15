В Самарской области вынесли приговор по делу о краже на железной дороге

Кинельский районный суд признал виновными двух местных жителей по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража в особо крупном размере». Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По версии следствия и суда, в июне прошлого года подсудимые проникли через окно в неохраняемое складское помещение коммерческой организации на территории железнодорожной станции Кинель.Со склада они похитили оборудование для системы охранного обеспечения: мониторы, устройства хранения данных и видеокамеры. Общая сумма похищенного составила более 3,7 млн руб. Часть имущества они сдали в комиссионный магазин.

По месту жительства обвиняемых сотрудники полиции обнаружили и изъяли оборудование для системы охранного обеспечения.

Суд назначил одному из подсудимых наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии общего режима, другому — два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Руфия Кутляева