В КЧР суд взыскал с экс-директора строительной компании более 452 млн рублей

Арбитражный суд Карачаево-Черкесской Республики взыскал с бывшего директора и единственного учредителя строительной компании ООО «Донской альянс» Вардана Исраеляна 452,4 млн руб. в рамках субсидиарной ответственности по долгам фирмы-банкрота. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Суд привлек Вардана Исраеляна к субсидиарной ответственности по обязательствам компании. Решение вынесено в конце сентября 2025 года после возобновления производства по обособленному спору.

Компания из Черкесска, занимавшаяся строительством жилых и нежилых зданий, находится в процедуре конкурсного производства с марта 2020 года. С заявлением в суд о признании ООО «Донской альянс» банкротом обратилось ООО «Строймаркетсервис». Конкурсным управляющим назначен Дмитрий Волосатов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Донской Альянс» зарегистрировано в 2013 году в Черкесске (КЧР). Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. Учредитель — Вардан Исраелян. Выручка компании за 2015 год составила 1,3 млрд руб., прибыль — 287 тыс. руб.

Как следует из материалов дела, Вардан Исраелян руководил предприятием с ноября 2015 года до введения процедуры банкротства. С октября 2013 года он также являлся единственным участником компании со 100% долей в уставном капитале.

Еще в мае 2022 года суд признал доказанным наличие оснований для привлечения Исраеляна к субсидиарной ответственности, но приостановил производство до окончания расчетов с кредиторами. В августе 2025 года конкурсный управляющий подал заявление о возобновлении дела.

Согласно реестру требований, долги компании составляют 448,6 млн руб. Во вторую очередь входят обязательные платежи и задолженность по зарплате на сумму 2,1 млн руб. В третью очередь включены основной долг в размере 400,1 млн руб. и штрафные санкции на 46,3 млн руб.

Судебное заседание прошло в отсутствие сторон. Ответчик не представил отзыв на заявление конкурсного управляющего.

Тат Гаспарян