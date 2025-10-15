Число бронирований в КНР выросло в 2,4 раза спустя месяц после введения безвиза

Спустя месяц после введения безвизового режима с Россией количество бронирований отелей в Китае выросло в 2,4 раза, а продажи авиабилетов увеличились в пять раз. Об этом сообщили в сервисе «Яндекс Путешествия» со ссылкой на собственные данные.

Наибольшей популярностью у туристов пользуются Шанхай (29% от числа всех бронирований зарубежных отелей), Пекин (23%) и Гуанчжоу (9%). Чаще всего бронирования делают путешественники из Москвы и Московской области (33% от общего числа), жители Санкт-Петербурга (8%) и Новосибирска (4%).

Интерес к Китаю заметно вырос и при планировании новогодних путешествий: с момента введения безвизового режима доля этого направления увеличилась на 6%. Средняя стоимость ночи в китайских отелях составляет 10,39 тыс. руб., однако в некоторых городах цены ниже: в Чэнду — 6,1 тыс. руб., в Сиане — 6,13 тыс. руб., в Иу — 6,48 тыс. руб.

С 15 сентября КНР ввела безвизовый режим до 30 суток для россиян с обычным загранпаспортом. Эта мера будет действовать до 14 сентября следующего года.