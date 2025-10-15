Форум «Стоматология Республики Башкортостан» ДЕНТАЛ-ЭКСПО УФА»:

С 21 по 23 октября 2025 года в выставочном комплексе «УФА ЭКСПО» состоится главное стоматологическое событие региона ¬ V международная выставка «Дентал-Экспо Уфа» и Форум «Стоматология Республики Башкортостан».

Фото: ООО БВК

Организаторами выступают Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, выставочная компания «ДЕНТАЛЭКСПО», ООО «БВК», Стоматологическая ассоциация России, Стоматологическая ассоциация Республики Башкортостан, Башкирский государственный медицинский университет.

ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

«Дентал-Экспо Уфа» — это единственная в регионе выставка полного цикла. Она охватывает все аспекты современной стоматологии: от высокотехнологичного оборудования и инновационных материалов до цифровых решений и программного обеспечения.

В этом году в выставке примут участие более 70 компаний из 18 регионов России и зарубежные участники из Китая.

Экспозиция представит новейшие разработки в области стоматологического и зуботехнического оборудования, рентгенологии, средств дезинфекции и стерилизации, а также специализированной мебели, медицинской одежды и программного обеспечения для клиник.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Ключевым мероприятием деловой программы Форума станет Пленарное заседание на тему «Современная стоматология: наука, образование, практика».

В работе Пленарного заседания примут участие: министр здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, ректор Башкирского государственного медицинского университета, заслуженный деятель науки, академик РАН, д.м.н., профессор Валентин Павлов, ректор Ташкентского государственного медицинского университета, д.м.н, профессор Шухрат Боймурадов, вице-президент Стоматологической ассоциации России, профессор Андрей Яременко, Главный внештатный специалист стоматолог Министерства здравоохранения РБ, проректор по стратегическому развитию БГМУ, д.м.н., профессор Миляуша Кабирова, президент Стоматологической ассоциации РБ Разяп Шакиров и др.

В рамках Пленарного заседания состоится Подписание соглашения о сотрудничестве между Ташкентским государственным медицинским университетом и Башкирским государственным медицинским университетом.

Практикующих врачей ждет интенсивная образовательная программа с участием более 60 спикеров из Узбекистана, Беларуси и 6 городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Самары, Екатеринбурга и Уфы.

Симпозиумы, круглые столы, конференции и мастер-классы пройдут с разбором практических кейсов по вопросам заболеваний слизистой оболочки рта, нейростоматологии, лечению хронической лицевой боли, лечению фатальных осложнений в амбулаторной стоматологии, детской стоматологии; цифровой диагностики; реставрации жевательной группы и разбора методов восстановления зубов; новых методов лечения в ортопедической стоматологии и ортодонтии.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ

Выставка «Дентал-Экспо Уфа» создает уникальную среду для профессионального роста и развития бизнеса, предлагая четкие преимущества для каждой группы участников.

Для производителей и поставщиков выставка позволяет расширить присутствие на рынке, продемонстрировать продукцию ключевым специалистам стоматологической отрасли Республики Башкортостан и Приволжья, установить новые деловые контакты, найти дистрибьюторов и заключить контракты с ведущими клиниками.

В дни выставки и форума стоматологи и специалисты смогут одними их первых получить информацию о новинках оборудования и материалов, пройти практическое обучение на специализированных мастер-классах и наладить прямые контакты с производителями для оптимизации снабжения своей клиники.

Приглашаем посетить специализированную выставку «Дентал-Экспо Уфа» и

Стоматологический форум!

По вопросу выставки:

+7 (347) 246-42-02, 246-41-95,med@bvkexpo.ru

По вопросу деловой программы:

+ 7 (347)246-41-36, 246-42-85, event@bvkexpo.ru

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОРУМ

www.dental-expo.com/ufa

ООО БВК