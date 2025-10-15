«Игра в молчанку», органный фестиваль и «Нервные люди»

В середине октября в Нижнем Новгороде откроется несколько выставок, выступит хор имени Пятницкого, пройдут концерты органной музыки, лекция о Пороховой башне кремля и спектакль о жизни Бродского. Щелоковский хутор отметит Покров Пресвятой Богородицы, театр кукол представит новый спектакль по рассказам Зощенко, а драмтеатр примет театральный фестиваль. О наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».



С 14 по 23 октября в Театре драмы на улице Большая Покровская, 13 будет проходить XII российский театральный фестиваль имени М. Горького.

Московский театр имени Евгения Вахтангова представит спектакль «По Руси» по рассказам Максима Горького,

Таганрогский театр имени А. Чехова — психодраму «Каренины. Лабиринты памяти» по роману Л. Толстого,

Петербургский театр-фестиваль «Балтийский дом» — трагикомедию «Попрыгунья» по рассказу А. Чехова,

Грозненский драмтеатр имени М. Лермонтова — комедию «Свои люди — сочтемся» по пьесе А. Островского,

Белорусский театр юного зрителя — спектакль «Мастер и Маргарита» по роману М. Булгакова,

Московский театр имени В. Маяковского — спектакль «Палата № 6» по повести А. Чехова,

Петербургский драмтеатр «На Литейном» — спектакль «Петр и Алексей» по роману Д. Мережковского,

Белгородский драмтеатр имени М. Щепкина — драму «Капитанская дочка» по роману А. Пушкина,

Петербургский молодежный театр на Фонтанке — драму «Васса» по роману М. Горького.

Все спектакли будут начинаться в 18:30. Билеты — от 600 руб. до 3 тыс. руб.

16 октября в Доме Архитектора на Верхневолжской набережной, 2 откроется выставка «От идеи до воплощения. Избранные имена французского дизайна». В экспозиции будут представлены фотографии предметов, созданных Каролин Зиглер, Пьером Брише, Марин Пейр и другими мастерами. Выставка будет работать до 27 октября. Вход на открытие в 17:00 — по регистрации.

16 октября в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11/7 откроются две выставки: «Мезокосм» Киры Шилиной и Елены Павловой и «Капи» Ольги Солодовой. В первом проекте нижегородская и рязанская художницы предлагают задуматься о границах человеческого восприятия и взаимозависимости всего на Земле, сочетая в своем творчестве естественное и искусственное, природное и техногенное. На выставке «Капи» Ольга Солодова исследует образ сада как рукотворного ландшафта, создаваемого человеком для перенесения грез в реальность, рассказали организаторы. Обе выставки будут работать до 16 ноября. Вход на них свободный.

17 октября в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной, 7 состоится концерт барочной музыки «Stabat Mater». Струнный ансамбль имени Балакирева под управлением дирижера Ивана Черемухина и солистки Ольга Фомичева (колоратурное сопрано), Анна Литвин (меццо-сопрано) и Алина Мохова (клавесин) исполнят произведение Д.Б. Перголези «Стабат Матер», «Аллилуйя» В.А. Моцарта, «Аве Мария» Дж. Каччини и другие композиции. Выступление начнется в 18:00, билет стоит 1,3 тыс. руб.

17 октября в консерватории имени М.И. Глинки на улице Пискунова, 40 состоится второй концерт IV международного органного фестиваля Vox humana. Молодой пианист Владимир Скоморохов исполнит произведения Дитриха Букстехуде, Петра Эбена, Доменико Скарлатти, Жана Лангле, Иоганна Баха, Ференца Листа, Георга Генделя и Зигфрида Карга-Элерта. Концерт начнется в 18:30. Билеты стоят 1,3 и 1,5 тыс. руб.

17 октября в Центре театрального мастерства в Нижполиграфе на улице Варварская, 32 состоится встреча «Машка и ТЭС. С чего начинается театр?». Зрители смогут посетить экскурсию по ЦТМ, посмотреть сказочный хоррор-спектакль про матрешку и обсудить постановку с режиссером Кириллом Люкевичем. Начало в 19:20, билет стоит 1,9 тыс. руб.

18 октября в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11/7 состоится литературно-музыкальный спектакль «Жизнь в рассеянном свете», приуроченный к 85-летию со дня рождения поэта Иосифа Бродского. В программе — стихи, песни и отрывки из воспоминаний и писем. На сцене выступят Мария Рымина, Алексей Шварц, Елена Варакина и Никита Михеев. Мероприятие начнется в 16:00. Билеты стоят 700 руб. и 1 тыс. руб.

18 октября пройдет встреча краеведческого клуба «Занозы» на тему «Кремлевские легенды: правда и вымысел». Участникам расскажут, что хранили в Пороховой башне и каким было вооружение кремля. Мероприятие начнется в 18:00 у Дмитриевской башни кремля, билет стоит 300 руб.

18 октября в Академическом театре кукол на улице Большая Покровская, 39 — премьера спектакля «Нервные люди» по мотивам юмористических рассказов Михаила Зощенко «Царские сапоги», «Аристократка», «Жертва революции», «Баня», «В трамвае», «Актер», «Нервные люди», «Собачий нюх», «Режим экономии» и «Крепкая женщина». Режиссером выступила Екатерина Уржумова. Спектакль начнется в 18:30, билеты стоят 600 и 700 руб.

18 октября в филармонии имени М.Л. Ростроповича во втором корпусе кремля состоится концерт «Однажды в Голливуде». Симфонический оркестр под управлением Дмитрия Васильева исполнит мелодии из фильмов «Искупление», «Анна Каренина» (Д. Марианелли), «Питер Пэн» (Дж. Ховард), «Гарри Поттер», «Семь лет в Тибете», «Инопланетянин» (Дж. Уильямс), «Робин Гуд», «Ла Ла Ленд» (М. Кэймен), «Чикаго» (Д. Эльфман), «Рокки» (Билл Конти), «Гладиатор», «Пираты Карибского моря» (Х. Циммер), «Привидение» (М. Жарр), «Звездный путь» (А. Каридж). Концерт начнется в 18:30, в продаже осталось несколько билетов за 2 тыс. руб.

18 и 19 октября в католическом храме на улице Студеная, 10Б пройдут два органных концерта. В 16:00 в субботу Виктория Гамазова исполнит произведения Иоганна Баха, Иоганнеса Брамса и Феликса Мендельсона, а в 15:00 в воскресенье сыграет музыку барокко и романтизма. Билет на первый концерт стоит 1,2 тыс. руб., на второй — 800 руб.

19 октября в музее-заповеднике «Щелоковский хутор» на улице Горбатовская, 41 отметят фольклорно-этнографический праздник «Покров». Нижегородцы и гости города смогут послушать сказки, легенды и «покровские» песни, посмотреть на заготовку капусты по старинным рецептам и потанцевать под музыку шарманщика. Начало в 13:00. Взрослый билет стоит 500 руб., льготный — 300 руб., школьный — 200 руб.

19 октября в центре культуры «Рекорд» на улице Пискунова, 11/7 покажут отреставрированный фильм «Великий перелет», снятый в 1925 году во время уникальной экспедиции, когда советские летчики впервые через весь СССР, Монголию и Китай добрались до Японии. Для восстановленной версии была создана шумовая партитура, написаны музыка и дикторский текст. Гостем премьерного показа станет режиссер отреставрированной ленты Борис Дворкин. Сеанс начнется в 14:00, для участия нужно зарегистрироваться.

19 октября в арт-пространстве DKRT на улице Большая Покровская, 18 состоится концерт «Рок-хиты на органе при свечах». Александра Косицкая (орган), Мария Калинина (скрипка) и Владимир Чесноков (ударные) исполнят песни «It’s my life» Bon Jovi, «Stairway to Heaven» Led Zeppelin, «Californication» Red Hot Chili Peppers, «I was made for lovin’ you» Kiss, «Smoke on the water» Deep Purple, «Smells like teen spirit» Nirvana и другие треки. Концерт начнется в 15:00, билеты — от 1 до 1,7 тыс. руб.

19 октября в филармонии имени М.Л. Ростроповича во втором корпусе кремля выступит русский народный хор имени М.Е. Пятницкого. В программу вошли песни и музыка различных областей России, которая исполнителями не поется, а «играется». Со сцены прозвучат подлинно народные инструменты: жалейки, рожки, окарины, кугиклы, гудки и колесные лиры. Концерт начнется в 16:00, в продаже остались билеты от 3,6 до 4 тыс. руб.

19 октября в «Нетеатре» на улице Большая Покровская, 4Д — пластический спектакль «Игра в молчанку» ижевского театра «Молчи и танцуй». В центре сюжета взаимоотношения между тремя персонажами: один спокойный, аккуратный и добродушный, второй озорной и энергичный, а третья наивная, открытая и любознательная. Актеры не будут говорить, чувства и мысли своих героев они выразят с помощью танца, музыки и пантомимы. Спектакль начнется в 18:00. Билеты — от 1 до 1,5 тыс. руб.

