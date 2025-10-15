В Беслане возбудили дело за загрязнение воздуха на кормовом предприятии

В Северной Осетии-Алания возбуждено уголовное дело из-за загрязнения атмосферного воздуха в городе Беслан, сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что с 2023 по 2025 годы сотрудники коммерческой организации, которая производит корма для аквакультур, не приняли меры для предотвращения вредных выбросов в атмосферу, как того требует федеральное законодательство. В результате этого выброса воздуха по соседству с производственными помещениями ухудшилось качество воздуха, что привело к длительным расстройствам здоровья у жителей близлежащих домов. Жители обращались в медицинские учреждения, фиксировались жалобы на ухудшение самочувствия.

По проведенной процессуальной проверке следственные органы Северной Осетии возбудили уголовное дело по части 2 статьи 251 УК РФ, предусматривающей наказание за загрязнение атмосферы. В настоящее время продолжаются следственные действия, назначены судебно-медицинская и экологическая экспертизы для установления всех обстоятельств произошедшего и оценки причиненного вреда.

Станислав Маслаков