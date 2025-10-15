В КБР допустивший гибель спортсменки тренер получил условный срок

В Кабардино-Балкарии тренер спортшколы приговорен к трем годам лишения свободы условно за организацию тренировки, во время которой погибла несовершеннолетняя воспитанницы. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: Пресс-служба Администрации Правительства Кузбасса Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев Фото: Пресс-служба Администрации Правительства Кузбасса

Фигурант признан виновным в преступлении, предусмотренном п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека».

По данным следствия и суда, тренер детской спортивной школы в станице Приближная Прохладненского района организовал на футбольном поле тренировку по трем видам легкоатлетических дисциплин без ведома руководства школы. Ему было известно, что поле не предназначено для таких занятий, а также о запрете на проведение одновременных тренировок по разным дисциплинам и требованиях к расстановке участников, исключающих нахождение людей напротив метателя копья.

Тренер нарушил правила безопасности, неправильно расставив участников тренировки и отвлекшись на других воспитанников. В результате 17-летняя воспитанница метнула копье, которое попало в голову другой 14-летней учащейся, стоявшей напротив. От полученных травм несовершеннолетняя скончалась в больнице.

Наталья Белоштейн