На водителя грузовика, протаранившего 11 автомобилей в Уфе, намерены возбудить уголовное дело

Главное следственное управление МВД по Башкирии намерено возбудить уголовное дело в отношении водителя грузовика 1998 года рождения по факту нарушения им ПДД, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц. Как сообщила пресс-служба регионального МВД, следователи назначили необходимые экспертизы и проводят «следственные действий для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия».

Сегодня утром на Уфимском шоссе грузовик Shacman протаранил 11 автомобилей. В аварии пострадали восемь человек, двое из них скончались.

По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза. Как сообщили «Ъ-Уфа» информированные собеседники, Shacman зарегистрирован на физлицо, за его рулем находился нанятый водитель.

Олег Вахитов