Инвестиции в скромных порциях

Российский рынок капитальных вложений демонстрирует тревожный симптом: инвестиции сокращаются. Итоги трех кварталов 2025 года, сформированные агентством Infoline на основе мониторинга заявок ключевых участников рынка, указывают на усиление тенденции к снижению числа новых проектов строительства и реконструкции в отдельных отраслях.

Аналитики посчитали, что за девять месяцев 2025 года в стране было анонсировано около 1900 новых значимых проектов. Это на 6,6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Общий объем вложений просел на 8,9%, до 11,3 трлн рублей.

Самый значительный спад переживает жилищное строительство: объем инвестиций сократился с 3,6 трлн рублей до 2,2 млрд рублей, а количество проектов — с 252 до 177. Девелоперы придерживаются осторожной стратегии. И если, например, рассматривать Северную столицу, то игроки рынка обращают внимание, что рынок сдерживает не только дорогая стройка, но и дефицит земельных участков, а также долгая процедура согласований.

Согласно исследованию Infoline, электроэнергетика и ЖКХ также демонстрируют спад ввода новых мощностей, что в условиях растущей нагрузки на инфраструктуру может стать «узким местом» в среднесрочной перспективе. Эксперты Infoline отмечают относительное благополучие в пищевой промышленности, а также в сегментах коммерческой и транспортной инфраструктуры. Здесь количество проектов сохранилось на прежнем уровне, а незначительный номинальный рост инвестиций, скорее всего, является отражением инфляционных процессов.

Напрашивается логичный вывод: инвестор, сталкиваясь с высокой стоимостью денег и неопределенностями, предпочитает быстро окупаемые и менее капиталоемкие проекты. Тренд на минимизацию рисков через уменьшение среднего объема инвестиций становится новой рыночной реальностью.

Алла Михеенко, редактор Guide «Инвестиции»