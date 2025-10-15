В Перми стартовал федеральный проект «Платформа роста»

Сегодня на пермской площадке Центра «Мой бизнес» начал работу федеральный проект «Платформа роста», направленный на развитие предпринимательства, поддержку российских производителей и формирование благоприятной бизнес-среды. Инициатива реализуется при участии правительства Пермского края и компании Wildberries&Russ (РВБ). Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

В церемонии открытия проекта приняли участие губернатор Дмитрий Махонин и основатель Wildberries, генеральный директор Татьяна Ким. В день старта прошла выставка региональных производителей, на которой 15 предпринимателей представили свою продукцию. Всего в программе принимают участие 49 представителей малого и среднего бизнеса, производящие товары в Пермском крае с уровнем локализации не менее 50%, зарегистрированные в реестре МСП и имеющие товарный знак.

«Видим, как наши компании уверенно осваивают онлайн-торговлю, развивают свои бренды, расширяют географию продаж, — заявил Дмитрий Махонин, — “Платформа роста” поможет решать эти задачи, объединив усилия бизнеса игосударства»а. Благодарю организаторов проекта – компанию РВБ и лично Татьяну Владимировну Ким, а также Агентство стратегических инициатив за внимание к региону и совместную работу». Глава Прикамья напомнил, что в Пермском крае сформирована и постоянно развивается эффективная экосистема поддержки бизнеса. Она включает широкий спектр мер – от налоговых льгот и субсидий до программ финансовой, образовательной и консультационной поддержки. Такой комплексный подход способствует развитию предпринимательства, привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий для роста малого и среднего бизнеса в регионе, который является драйвером развития региональной экономики. На сегодняшний день в Прикамье работает 103 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, а количество занятых в этом секторе выросло до 508 тыс. человек.

«”Платформа роста” будет работать один год и включать четыре этапа продолжительностью по три месяца. Проект объединяет цифровую инфраструктуру, обучение и маркетинговую поддержку. Участники программы получают персональное сопровождение, доступ к аналитике, маркетинговым и логистическим решениям, консультации экспертов. Ежеквартально проводится оценка результатов, а лучшие участники получают дополнительную поддержку. Сегодня программа реализуется в 35 регионах России, включая Волгоградскую, Новгородскую, Калининградскую и Рязанскую области. В этих субъектах предприниматели увеличили оборот на Wildberries более чем на 60%», – рассказала глава РВБ Татьяна Ким.

Пермский край не случайно был выбран для реализации этого проекта. По данным Wildberries, за восемь месяцев 2025 года объем онлайн-продаж в регионе составил 45,6 млрд рублей, что на 34% выше показателя прошлого года. Количество активных продавцов практически не изменилось и составляет 5 842, что указывает на укрупнение и повышение эффективности действующих компаний. Количество уникальных покупателей увеличилось на 15% — до 1,23 млн человек, а число пунктов выдачи заказов составило 2044. Основная категория продаж — одежда и обувь (27% от общего объёма), наиболее динамично растут сегменты книг (+100%) и автотоваров (+117%).

Также губернатор Дмитрий Махонин обсудил с главой РВБ ход строительства в регионе распределительного центра Wildberries&Russ площадью свыше 180 тыс. кв. м. В настоящее время компания приступила к строительным работам. Проект получил статус приоритетного, что позволит применить льготу по налогу на имущество и рассчитывать на административную поддержку региона.