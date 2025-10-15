Более 30 тонн шишек заготовят в Нижегородской области для восстановления лесов

В Нижегородской области начался сезон заготовки сырья для восстановления лесов. Осенью и зимой 2025/26 годов планируется собрать свыше 30 т шишек сосны и ели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По данным областного минлесхоза, из шишек хвойных деревьев получают семена, которые становятся основой для выращивания сеянцев.

Особое внимание уделяется заготовке шишек на объектах лесного семеноводства. Эти участки обеспечивают получение семян с высокими наследственными свойствами, что помогает сохранить генетическое разнообразие лесных насаждений и улучшить их характеристики.

Всего в новом сезоне планируется получить примерно 300 кг семян, из которых 40 кг — с улучшенными свойствами.

Андрей Репин