В Самарской области суд вынес приговору водителю, виновному в гибели главы сельского поселения
Суд признал виновным водителя администрации сельского поселения Подвалье в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По версии следствия и суда, 21 апреля водитель, управляя служебным автомобилем «Лада Гранта» в рабочее время, двигался по трассе в направлении села Шигоны. Он превысил скорость, зацепил обочину дороги и не справился с управлением. Автомобиль занесло, машина несколько раз опрокинулась.
В момент ДТП в автомобиле находился глава сельского поселения Подвалье. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Водитель свою вину в ходе следствия признал в полном объеме.
Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на три года условно, также лишил его права управления транспортными средствами на два года.