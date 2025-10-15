В Самарской области суд вынес приговору водителю, виновному в гибели главы сельского поселения

Суд признал виновным водителя администрации сельского поселения Подвалье в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, 21 апреля водитель, управляя служебным автомобилем «Лада Гранта» в рабочее время, двигался по трассе в направлении села Шигоны. Он превысил скорость, зацепил обочину дороги и не справился с управлением. Автомобиль занесло, машина несколько раз опрокинулась.

В момент ДТП в автомобиле находился глава сельского поселения Подвалье. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Водитель свою вину в ходе следствия признал в полном объеме.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на три года условно, также лишил его права управления транспортными средствами на два года.

Руфия Кутляева