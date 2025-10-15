Здание ООО «Петрол Снаб» на Ставрополье продадут на торгах за 31,6 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Петрол Снаб» Сергей Марков объявил о продаже двухэтажного производственного здания площадью 2060 кв. м в Ставрополе за 31,6 млн руб. на электронных торгах. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объект находится на арендованном земельном участке площадью 2313 кв. м под производственной базой. Договор аренды действует до 10 мая 2070 года. Недвижимость является залоговым имуществом.

Торги пройдут на площадке АО «Центр дистанционных торгов». Заявки принимаются с 30 октября 2025 года по 29 декабря 2025 года. Начало приема предложений о цене назначено на 12 января 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Петрол Снаб» зарегистрировано в 2015 году в городе Михайловск Ставропольского края. Основной вид деятельности — производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах. Уставный капитал компании — 800 тыс. руб. Учредитель — Евгений Куликов. Выручка компании за 2021 год составила 558,2 млн руб., прибыль — 5,5 млн руб.

Для участия необходимо внести задаток в размере 10% от начальной стоимости. Шаг аукциона составляет 5% от стартовой цены. Победитель должен оплатить покупку в течение 30 дней после подписания договора.

Арбитражный суд Ставропольского края 19 июня 2024 года ввел в отношении компании процедуру конкурсного производства.

Тат Гаспарян