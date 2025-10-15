В Ярославской области вырастет прожиточный минимум

В Ярославской области утвердили новый прожиточный минимум на 2026 год. Соответствующее постановление правительства датировано 13 октября 2025 года. С 1 января 2026 года минимальная сумма на душу населения составит 18 939 рублей.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен на уровне 20 644 рублей, для пенсионеров — 16 288 рублей, а для детей — 18 371 рубль. Эти значения будут действовать до конца 2026 года.

В 2025 году прожиточный минимум в Ярославской области составлял 17 733 рубля на душу населения. Для трудоспособных граждан сумма была 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, а для детей — 17 201 рубль. Эти значения были установлены постановлением правительства в августе 2024 года.

Антон Голицын