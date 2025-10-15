МИД КНР поддержал протест авиакомпаний из-за планов США запретить полеты над РФ

Министерство иностранных дел Китая солидарно с национальными авиакомпаниями, выразившими протест против намерения властей США запретить им использовать российское воздушное пространство. Об этом заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Дипломат сообщил, что выполняющие рейсы в США китайские компании имеют право защищать свои интересы. Он подчеркнул, что предлагаемые американской стороной меры могут навредить сотрудничеству Пекина и Вашингтона. Также в КНР «обратили внимание на массовое противодействие этому со стороны американской общественности», добавил представитель МИД.